Число жертв отравления в частном доме под Саратовом увеличилось до четырёх

Количество жертв отравления в одном из домов в селе Александровка Саратовской области достигло четырёх человек. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

"Скончалась четвертая пострадавшая в селе Александровка", — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Речь идёт о 23-летней девушке, госпитализированной накануне с симптомами отравления. Также в больницу попал её семилетний племянник. Врачам не удалось спасти его.

В доме, откуда 13 декабря доставили в больницу девушку и мальчика, были обнаружены тела ещё двоих детей.

По предварительным данным, все они отравились неизвестным веществом.

В связи с инцидентом в селе Александровка возбуждено уголовное дело статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Дом, где случилось происшествие, обследовали газовики. Они не обнаружили опасной концентрации вредных веществ.

Следователи изъяли из дома бытовую химию и медикаменты. Их отправят на экспертизу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.