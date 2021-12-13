Пять человек ранены после стрельбы возле ночного клуба в Курской области

В ночь с 12 на 13 декабря возле ночного клуба в Курской области неизвестный стал стрелять из травматического пистолета, пять охранников были ранены, стрелявший сбежал с места преступления. Об этом сообщило УМВД по региону.

Сотрудники правоохранительных органов и медики оперативно прибыли на место происшествия. Раненных немедленно отвезли в больницу, чтобы оказать необходимую помощь.

"Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны. В результате ранены пять охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение. После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле", — передаёт РИА Новости сообщение УМВД.

В настоящий момент стрелявшего разыскивают, рассматривается возможность о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что девочка, раненная во время стрельбы в столичном МФЦ, оказалась жива. Информацию о смерти опровергли в следственном комитете.

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