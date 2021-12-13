Очевидец рассказал о взрыве в Серпуховском женском монастыре

Житель Серпухова Виталий Гладышев, ставший свидетелем ЧП в женском монастыре, рассказал, когда прогремел взрыв и как на него отреагировали экстренные службы.

Мужчина пояснил, что стоял на остановке. По его словам, сильный взрыв со стороны монастыря прогремел примерно в 8:20-8:25, передаёт РБК.

"Уже через пять минут на месте были все службы: и пожарные, и ДПС, и реанимация. Сначала пожарные не могли подъехать к монастырю из-за арки. Потом ребята из полиции рванули вниз, в объезд, видимо, там проезд более доступный. Пожарные поехали за ними", — прокомментировал Гладышев.

В Управлении Следственного комитета по Московской области подтвердили информацию о взрыве. Сотрудники СК РФ запустили собственную проверку на месте происшествия.

Ранее ТАСС со ссылкой на специалистов экстренных служб проинформировало о восьми пострадавших в результате ЧП.

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