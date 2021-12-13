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Иркутский студент убил бездомную собаку, чтобы приготовить себе поесть

Происшествия

В городе Зиме Иркутской области 18-летний житель пойдёт под суд за убийство бездомной собаки. Как пояснил сам подозреваемый, он собирался приготовить еду из мяса животного.

Иркутский студент убил бездомную собаку, чтобы приготовить себе поесть

По информации следователей, молодой человек расправился с собакой, потому что ему нечего было есть.

"Им оказался 18-летний студент одного из профучилищ города. Молодой человек пояснил, что совершил данный поступок, чтобы приготовить еду. В квартире обнаружен и изъят нож, предположительно являющийся орудием преступления, и останки животного", — цитирует сообщение регионального МВД "Интерфакс".

Как уточнили следователи, факт убийства они обнаружили при мониторинге социальных сетей. Правда, сам подозреваемый выложил информацию в интернет или это сделал кто-то другой, не сообщается.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Жестокое обращение с животными", повлекшее его гибель.

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Государству плевать на бездомных животных?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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