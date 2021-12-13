Иркутский студент убил бездомную собаку, чтобы приготовить себе поесть

В городе Зиме Иркутской области 18-летний житель пойдёт под суд за убийство бездомной собаки. Как пояснил сам подозреваемый, он собирался приготовить еду из мяса животного.

По информации следователей, молодой человек расправился с собакой, потому что ему нечего было есть.

"Им оказался 18-летний студент одного из профучилищ города. Молодой человек пояснил, что совершил данный поступок, чтобы приготовить еду. В квартире обнаружен и изъят нож, предположительно являющийся орудием преступления, и останки животного", — цитирует сообщение регионального МВД "Интерфакс".

Как уточнили следователи, факт убийства они обнаружили при мониторинге социальных сетей. Правда, сам подозреваемый выложил информацию в интернет или это сделал кто-то другой, не сообщается.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Жестокое обращение с животными", повлекшее его гибель.

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