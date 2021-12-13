"Масштабное бедствие": Байден объявил о ЧС в Кентукки из-за ураганов и торнадо

Американский лидер Джо Байден объявил режим ЧС в Кентукки. Из-за сильных ураганов и торнадо многие жители штата лишились своих домов.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что администрация президента предоставит федеральную помощь пострадавшим от природной стихии.

"Президент объявил о наличии масштабного бедствия в Содружестве Кентукки и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению", — уточнили в Белом доме.

При этом материальную поддержку окажут не только отдельным гражданам, но и предприятиям. Кроме того, американцам предложили взять гранты на временное жильё и кредиты с низкими процентами для возмещения имущественных потерь.

В результате сильнейшего торнадо в Кентукки погибли свыше 80 человек. Опасное природное явление зафиксировали и в других штатах: Иллинойсе, Миссури, Арканзасе, Теннесси.

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