Житель Кузбасса насмерть забил друга и уснул на его теле

В Кузбассе мужчина получил восемь лет лишения свободы за убийство друга. Это могло быть рядовым делом о расправе над одним из собутыльников, если бы не один нюанс: убийца уснул прямо на трупе уже мёртвого товарища.

По сообщению следователей, конфликт произошёл из-за телефона, который якобы потерпевший когда-то пытался продать. Изрядно выпив, злоумышленник вспомнил давнюю обиду и завязалась потасовка.

"Большинство ударов лежащему на диване потерпевшему подсудимый нанёс, сидя на нём сверху. Так, спящим на умершем потерпевшем, его и обнаружил вошедший в дом свидетель", — цитирует сообщение пресс-службы Мариинского городского суда "Тайга.инфо".

Свидетель сразу же вызвал правоохранительные органы. Не до конца протрезвевший мужчина пытался скрыться, но полицейские его задержали. Свою вину в ходе судебного процесса мужчина частично признал.

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