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Тело последнего погибшего в "Листвяжной" поднимут на поверхность

Происшествия

Тело последнего погибшего при трагедии на кузбасской шахте "Листвяжная" поднимают на поверхность. По сообщению региональных властей, работы начались в 7.46 утра.

Тело последнего погибшего в "Листвяжной" поднимут на поверхность

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

"Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело погибшего шахтёра на шахте "Листвяжная"", — написал глава региона.

Ранее Pravda.Ru рассказала о том, что число пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 106 человек. Семеро спасателей оказались в больнице после проведения аварийных работ и подъёма тел погибших на поверхность. У шахтёров было диагностировано "токсическое действие окиси углерода лёгкой степени".

По сообщению генпрокурора России Игоря Краснова, против руководства шахты возбудили сразу 25 административных дел. В том числе о нарушении требований техники безопасности.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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