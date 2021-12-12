В Татарстане подростки потушили Вечный огонь

В Татарстане прокуратура инициировала проверку после публикации в соцсети видеозаписи, на которой подростки погасили Вечный огонь.

Ранее общественный резонанс вызвало видео, на котором двое несовершеннолетних забросали пламя Вечного огня снегом и убежали. Правоохранители выяснили, что инцидент произошёл в Набережных Челнах. Полицейские нашли правонарушителей и провели с ними беседу. Их родителей привлекли к административной ответственности.

Прокуратура оценит действия чиновников по профилактике безнадзорности и правонарушений среди лиц, не достигших возраста 18 лет.

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