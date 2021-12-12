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В Хабаровском крае школьницы забили до смерти пенсионера

Происшествия

В Хабаровском крае две несовершеннолетние девушки избили 60-летнего пенсионера, который скончался от полученных травм.

В Хабаровском крае школьницы забили до смерти пенсионера

Инцидент произошёл в ночь на 10 декабря в поселке Октябрьский Ванинского района. Школьницы 14 и 16 лет вломились в квартиру пожилого мужчины и избивали его на протяжении нескольких часов. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Правоохранители задержали несовершеннолетних и направили их в следственный изолятор. В отношении них заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Максимальное наказание по статье 111 УК РФ — лишение свободы на срок до 15 лет.

По данным соцсетей, школьницы ворвались в квартиру к мужчине, который регулярно употреблял спиртные напитки, и отобрали у него пенсию. Злоумышленницы избили его подручными средствами, после чего положили на пенсионера дверь и сверху прыгали не ней. Насилие над пожилым мужчиной продолжалось около трёх часов. Соседка услышала шум и вызвала полицию.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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Автор: Игорь Рябов
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