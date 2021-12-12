В Петербурге арестован мужчина, брызнувший кислотой в лицо бывшей девушке

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал молодого человека, который подозревается в причинении умышленного вреда здоровью. По данным следствия, он облил кислотой бывшую девушку и её парня.

Инцидент произошёл 10 декабря на набережной канала Грибоедова. На 16-летнюю девушку и 18-летнего молодого человека напал бывший возлюбленный потерпевшей и облил пару кислотой. Пострадавшие были доставлены в больницу с химическими ожогами. Состояние пациентки оценивается, как тяжёлое.

Правоохранители задержали 24-летнего Данияла Талибова по подозрению в совершении преступления. Он признался в содеянном, раскаялся и сообщил, что причиной противоправных действий стала ревность на фоне измены. При этом на суде подозреваемый заявил, что любовь к девушке и её измена были платоническими.

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