Прокуратура начала проверку обстоятельств экстренной посадки лайнера в Шереметьево.
Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, борт совершал рейс Москва-Краснодар. Пилоты приняли решение вернуться из-за технических неполадок.
"Причины произошедшего поручено установить московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования", — рассказала представитель ведомства Екатерина Короткова.
Самолёт авиакомпании Nordwind рейс № 4161 вылетел по маршруту в 06:33 по московскому времени.
"Во время полёта командир воздушного судна сообщил о технических неполадках на борту и решении вернуться в аэропорт вылета. Воздушное судно совершило благополучную посадку в штатном режиме в 07:45 в аэропорту Шереметьево", — рассказали в гавани.
На борту самолёта находились 174 пассажира.
Пассажиры отправятся в пункт назначения другими рейсами.
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