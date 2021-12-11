Убийство 6-месячного мальчика расследуют в Тыве

В республике Тыва женщина убила 6-месячного мальчика. Инцидент произошёл 10 декабря. Как сообщает Следственный комитет по республике Тыва, в 17.00 в правоохранительные органы Тес-Хемского района республики поступило сообщение жительницы села О-Шынаа об исчезновении 6-месячного сына.

По версии следствия, 10 декабря женщина была в гостях у подруги. Они распивали спиртные напитки. После этого женщина оставила сына с 48-летней подругой и ушла по делам.

Когда она вернулась, своего ребёнка не нашла и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли возле дома спортивную сумку с телом ребёнка с признаками насильственной смерти.

Хозяйку дома задержали, ведётся следствие. Для установления причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственный комитет Российской Федерации по Республике Тува возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

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