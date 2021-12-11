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Три человека пострадали при обрушении на шахте в Кемеровской области

Происшествия

Три человека пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе

Три человека пострадали при обрушении на шахте в Кемеровской области

Как сообщает NGS42.RU, инцидент произошёл в Таштаголе Кемеровской области. 

У шахтёров переломы рук и ног, у одного из них – черепно-мозговая травма. Всех госпитализировали. Остальных работников эвакуировали, жертв нет.

Предположительно обрушение произошло после небольшого землетрясения.

В Ростехнадзоре подтвердили информацию о происшествии. Там рассказали, что  пострадавшие были в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Ранее Pravda.Ru писала о ЧП на шахте "Листвяжная". Там произошёл взрыв, в результате которого погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. По данным отчёта, который предоставили президенту, трагедия произошла из-за руководителей компании, которые не контролировали проверки загазованности метаном. Также управляющие скрывали нарушения и фальсифицировали показатели датчиков.  Владимир Путин потребовал ужесточить наказание за подобные преступления и предусмотреть финансовую ответственность собственников шахт, на которых игнорируют технику безопасности.

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Автор: Олеся Киреева
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