В Тульской области следователи квалифицировали как убийство гибель подполковника Росгвардии, тело которого нашли на территории одного из сёл региона.
По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в связи с гибелью правоохранителя завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
Подполковник Росгвардии перестал выходить на связь 19 ноября. Были начаты поиски пропавшего.
10 декабря стало известно об обнаружении тела росгвардейца с осколочными ранениями в заброшенном доме на территории села Анишина Тульской области. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили элементы гранаты.
В региональном управлении Росгвардии агентству заявили, что гибель подполковника не связана с его служебной деятельностью. В ведомстве предположили, что происшествие имеет бытовой характер.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что рассматривается версия самоубийства сотрудника Росгвардии.
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