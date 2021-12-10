В Оренбуржье похищали людей под видом реабилитации от алкоголизма и наркомании

Сотрудники МВД РФ по Оренбургской области задержали предполагаемых похитителей людей, которых якобы лечили от алкогольной и наркотической зависимости. По данным правоохранителей, преступники использовали сайт услуг реабилитационного центра.

По информации следствия, близкие жертв платили злоумышленникам за лечение. Преступники насильно увозили людей в арендованное здание. У "специалистов" не обнаружили профильное образование. Также известно, что они не помогали пациентам. Их удерживали противозаконно, били и психологически издевались. Поговорить с родными жертвам можно было только один раз в неделю, в присутствии злоумышленника.

В разное время от действий преступников пострадали как минимум 20 человек, заявили правоохранители. Также они подчеркнули, что вероятных виновников уже задержали.

"По данному факту следователем СУ СК по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ. Предварительное расследование продолжается", — написали на сайте "МВД Медиа".

Ранеев Москве трое мужчин похитили двух знакомых. Их насильно привезли в квартиру. Преступники избивали людей, а также требовали выкуп в 150 тысяч рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.