Двое мужчин провалились под лёд на рыбалке в Нижегородской области. ЧП произошло 10 декабря в районе поселка Неклюдово Борского района.
Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России, провалился в воду 61-летний рыбак. Спасти его пытался 37-летний сын. В результате он тоже ушёл в воду.
Очевидцы вызвали спасателей Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Рыбаки находились в 13 метрах от берега, толщина льда составляла всего 3 сантиметра, глубина — более 2 метров.
Двое сотрудников МЧС в водонепроницаемых костюмах поддерживали рыбаков на плаву, четыре человека вытягивали мужчин на берег. На берегу уже дежурили сотрудники скорой помощи.
Старший рыбак госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, его сын также оказался в больнице.
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