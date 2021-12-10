Два рыбака провалились под лёд в Нижегородской области

Двое мужчин провалились под лёд на рыбалке в Нижегородской области. ЧП произошло 10 декабря в районе поселка Неклюдово Борского района.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России, провалился в воду 61-летний рыбак. Спасти его пытался 37-летний сын. В результате он тоже ушёл в воду.

Очевидцы вызвали спасателей Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Рыбаки находились в 13 метрах от берега, толщина льда составляла всего 3 сантиметра, глубина — более 2 метров.

Двое сотрудников МЧС в водонепроницаемых костюмах поддерживали рыбаков на плаву, четыре человека вытягивали мужчин на берег. На берегу уже дежурили сотрудники скорой помощи.

Старший рыбак госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, его сын также оказался в больнице.

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