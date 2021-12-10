Частный вертолёт Robinson R-66, переставший выходить на связь, ищут в Кемеровской области.
Как сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре Росавиации, аварийный сигнал вертолёта зафиксировали в районе Каракольских озёр. Туда направили спасательный Ми-8 из Горно-Алтайска.
Согласно сведениям источника агентства, на борту пропавшего вертолёта находился один человек.
По информации источника "Интерфакса", Robinson, вылетевший из Новокузнецка в направлении Каракольских озёр, мог аварийно приземлиться в окрестностях посёлка Верхний Алзак в Таштагольском районе Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что 10 декабря в Кабанском районе Бурятии совершил аварийную посадку частный семиместный вертолёт IAR 316B, попавший в вихревое кольцо в районе села Выдрино. В результате инцидента пострадал пилот вертолёта. Ему оказывают помощь в местном медучреждении.
Обстоятельства происшествия в Кабанском районе устанавливаются.
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