Вероятного убийцу американской студентки будут судить в Нижегородской области

Российские следователи объявили завершение расследования изнасилования и убийства студентки из США. По данным правоохранителей, преступником оказался 44-летний Алексей Попов.

По информации Следственного комитета, 15 июня этого года Попов предложил 34-летней Сироу Кэтрин Илейн подвезти её до дома. Вместо этого злоумышленник доставил девушку в безлюдное место на территории Городецкого района Нижегородской области. Там обвиняемый похитил у студентки более 83 тысяч рублей и изнасиловал её. Также он два раза ранил девушку ножом в шею, из-за чего жертва скончалась.

"По уголовному делу выполнен исчерпывающий объём следственных действий, собраны достаточные доказательства виновности Попова в инкриминируемых ему деяниях", — заявили представители СК на его официальном сайте.

Ранее, 19 июня, мёртвую девушку обнаружили в лесополосе под Нижним Новгородом. До этого волонтёры искали исчезнувшую Илейн, которая прожила в России три года и говорила на русском языке с английским акцентом. По подозрению в преступлении задержали в прошлом судимого местного жителя.

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