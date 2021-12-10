Крымский депутат: из-за инцидента с украинским кораблём нужно вводить санкции

Из-за инцидента с украинским кораблём в Керченском проливе нужно вводить санкции. Так считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Он сказал, что за этой историей стоят высшие должностные лица Украины. Как пишет MK.RU, по его мнению, без согласия Владимира Зеленского такая ситуация не произошла бы.

Шеремет добавил, что если такие попытки будут повторяться, украинские корабли ждет незавидная участь. Пограничники будут действовать в рамках российского законодательства. Ответственность за моряков будут нести власти Украины, которые отдают им такие приказы.

Депутат отметил, что с проходом через пролив нет никаких сложностей. Просто нужно заранее подать заявку.

Ранее депутат Госдумы Адальби Шхагошев призвал Киев отказаться от подобных провокаций.

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