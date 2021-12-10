Пропавших в море на Сахалине рыбаков ищут с вертолётом: прошли сутки

Об исчезновении двоих рыбаков на Сахалине сообщили вчера днём. Мужчины вышли в море и не вернулись на берег. По сообщению регионального МЧС, к поиску подключили вертолёт Ми-8.

На борту судна находятся спасатели.

"В 14:34 (по Сахалину) из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолёт Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя спасателями на борту", — говорится в сообщении регионального управления ведомства.

В региональном МЧС уточнили, что на промысел рыбы мужчины отправились на пластиковой лодке и после нескольких часов в море перестали выходить на связь. Поисковые работы продолжаются.

Ранее Pravda.Ru писала о ЧП в Баренцевом море, где затонул катер. На маломерном судне было пять человек, когда случилась авария. Как позже выяснилось, причиной стало то, что на волнах корабль перевернулся и спастись удалось только одному члену экипажа. Четверо людей погибли.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.