В Норильске сбылась мечта киноманов. Из-за сильного ветра и снегопада 130 гостей кинотеатра не смогли выбраться за его пределы и остались ночевать в заведении.
По сообщению местных СМИ, минувшей ночью в городе случился снежный коллапс. Из-за обильных осадков перестал работать городской транспорт и такси.
"Жители района Кайеркан не смогли вернуться из Центрального района и были вынуждены переночевать в Городском центре культуры, а в Кайеркане непогоду пережидали в КДЦ "Юбилейный", — описывает ситуацию "Таймырский телеграф".
Руководство кинотеатра организовало для гостей бесплатный показ фильмов на всю ночь. Персонал поил гостей чаем и раздавал вафли. Ситуация с погодой нормализовалась только утром. Всю ночь в "ударном режиме" работали коммунальные службы и властям удалось запустить общественный транспорт. "Вынужденные" киноманы разошлись по домам.
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