Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова

Чтобы проверить данные диспетчера Олега Галегова по рейсу Ryanair надо сравнить две записи переговоров между вышкой и пилотом. Одна есть у Белоруссии, вторая — у компании Ryanair, считает юрист Анатолий Капустин.

Бывший авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов дал показания службам безопасности Польши о том, как белорусское КГБ сажало рейс Ryanair с Романом Протасевичем 23 мая.

По словам беглого гражданина Белоруссии, в диспетчерской вышке присутствовал офицер белорусского КГБ, который якобы руководил ситуацией и все время "поддерживал непрерывный телефонный контакт", докладывая об обстановке, пишет The New York Times.

Газета отмечает, что показания Галегова не слишком отличаются от того, что уже известно, но теперь у польских властей появилась возможность "построить дело против Белоруссии".

Как проверить данные диспетчера Галегова

Как сказал Pravda. Ru президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин, надо подождать, что предъявит Польша Белоруссии, но скорее всего, Польша ничего не будет предъявлять, а поделится своими данными с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), которая готовит доклад по поводу нарушений Белоруссией норм Чикагской конвенции в случает с рейсом Ryanair.

По мнению юриста, данные Галегова требуют проверки.

"Если Белоруссия подтвердит в ИКАО, что этот товарищ (Галегов) не был на вышке, и не знает, что такое вообще диспетчерская служба, то понятно, что это будет обычная провокация. Если в Минске, подтвердят, что это бывший диспетчер, и он обслуживал тот рейс, то это не значит, что он сказал правду, возможно, ему просто предложили какие-то деньги", — сказал юрист.

Анатолий Капустин пояснил, что переговоры диспетчера с самолетом записывались на пленку как на самолете, так и в диспетчерском центре управления полета в Минске. Поэтому, если на вышке были посторонние люди, которые что-то говорили, отдавали какие-то команды, то это попало на запись, и эта запись у Белоруссии имеется, как и у компании Ryanair.

Последствия для Белоруссии

Что касается последствий для Белоруссии, добавил эксперт, то скорее всего в выводах ИКАО будут рекомендации для государств, в том числе для Белоруссии, каким образом не допускать вмешательства госорганов в деятельность гражданской авиации.

"Какие-либо другие меры в ИКАО просто не имеют право принимать полномочия", — сказал юрист.

Но если в ИКАО сочтут, что было какое-то другое нарушение, то они могут передать дело в международный суд ООН для рассмотрения, но это при том условии, если согласится Белоруссия, уточнил эксперт.

"Сейчас комментировать меры против Белоруссии пока рано. Лично у меня большие сомнения вызывает детективный роман с исчезновением этого диспетчера. Таких людей очень много, которые хотят заработать деньги. Кто-то, возможно, пообещал или у него какие-то личная неприязнь к Лукашенко или к политическому режиму Белоруссии. Кроме свидетельских показаний, для того чтобы признать это обвинение фактом, нужны более веские документально зафиксированные вещи. В данном случае, я считаю, что такие могут быть только записи переговоров диспетчера с самолетом", — сделал вывод Анатолий Капустин.

После инцидента с посадкой самолёта Ryanair европейские страны обвинили Минск в принуждении самолета к посадке и ввели санкции. Минск отрицает операцию КГБ, и настаивает, что на пилота рейса никто не давил, и именно он решил сажать самолёт в Минске.

Роман Протасевич пошёл на сделку со следствием и находится под домашним арестом. Он признался в организации несогласованных массовых протестов и ждёт суда.