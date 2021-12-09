Женщина, устроившая самосожжение в Уфе, получила 90 процентов ожогов тела

Женщина, которая устроила самосожжение у здания больницы в Уфе, получила 90% ожогов тела. Предварительная причина этого — семейные проблемы.

Женщине 64 года. Инцидент произошёл у здания железнодорожной больницы. Охранник, увидев происходящее, выбежал с огнетушителем и потушил огонь.

Как рассказала агентству "Башинформ" главный врач клиники РЖД Индира Сахаутдинова, она никакого отношения к медучреждению не имела. Не работала там и не лечилась. У входа в больницу она оказалась по стечению обстоятельств.

По одной из версий, попыткой суицида стали семейные обстоятельства.

На месте происшествия нашли спички и полтора литра горючей жидкости.

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