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Психиатр: винить только пандемию в стрельбе в МФЦ нельзя

Происшествия

Пандемия и ограничительные меры оказывают негативное влияние на психику людей, но это не оправдывает убийство. Так говорят психологи после стрельбы в московском МФЦ. Её открыл бывший военный Сергей Глазов из-за требования надеть маску.

Психиатр: винить только пандемию в стрельбе в МФЦ нельзя

Инцидент произошел 7 декабря. Мужчина убил двоих и ранил четверых, в том числе 10-летнюю девочку.

У него нашли пистолет и патроны, более 27 тысяч евро, 200 долларов и 25 тысяч рублей. Глазов ранее не был судим и не состоял на учёте у невролога или психиатра.

Как рассказал Телеканалу "360" криминалист Михаил Игнатов, Глазов вряд ли намеренно хотел устроить стрельбу. Скорее всего, оружие было всегда при нём. Оно придавало бывшему военному больше уверенности.

"Скорее всего, он просто психопат и неправильно воспринял замечание. Люди с неуравновешенной психикой выплескивают свою агрессию при любой попытке призвать их к порядку. Это могло произойти в любом кафе, куда бы мужчину не пустили без QR-кода. Он мог бы и там достать пистолет и убить кого-то", — считает Игнатов.

Криминалист отмечает, что граждане устали от масок и ограничительных мер. Работники магазинов и ведомств провоцируют агрессию, по-хамски делая замечания. Но это не оправдывает преступлений.

"Человек лишил жизни двух ни в чём не повинных людей, и он за это будет нести ответственность", — сказал Михаил Игнатов.

С мнением, что пандемия — это стресс, согласен психотерапевт Евгений Фомин. По его словам, у людей обостряются все психические и соматические заболевания. В моменты сильного стресса психологические проблемы проявляются намного острее.

По мнению эксперта, требование охранника надеть маску стало последней каплей накопленных негативных переживаний у мужчины.

"Разумеется, это не может быть оправданием убийства. Вероятность того, что внешне нормальный, здоровый человек окажется неадекватным, невысока: как показывает опыт, не больше 5% людей имеют серьёзные психические расстройства", — сказал Евгений Фомин.

Так же считают психологи Марина Солдатенкова и Андрей Смирнов. По их мнению, введённые запреты могут принести в будущем ещё много неприятных последствий.

Сергею Глазову назначили психиатрическую экспертизу. Ему выдвинули обвинения по трём статьям:

  • "Убийство двух или более лиц",
  • "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего".
  • "Незаконный оборот оружия".

Мужчине грозит пожизненное заключение.

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Свадебная стрельба в центре Москвы
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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