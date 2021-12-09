Следователи запустили проверку в Тогучине Новосибирской области после появления в местных СМИ информации о систематической травле девочки в одной из городских школ.
Как сообщили в Следственном комитете, в интернет-публикациях говорится о том, что ученица школы № 2 им. В. Л. Комарова на протяжении трёх лет подвергалась агрессии со стороны одноклассников.
"Жестокие игры привели к травме руки", — сообщается на официальном сайте СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к правонарушениям, а также выясняют причины жестокого поведения школьников по отношению к пострадавшей.
Собственную проверку организовала прокуратура Новосибирской области.
Мать девочки решила перевести её в другое образовательное учреждение. Во время оформления документов директор школы заявила, что ребёнка никто не избивал.
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