"Жестокие игры": девочка из Тогучина три года терпела издевательства в школе

Следователи запустили проверку в Тогучине Новосибирской области после появления в местных СМИ информации о систематической травле девочки в одной из городских школ.

Как сообщили в Следственном комитете, в интернет-публикациях говорится о том, что ученица школы № 2 им. В. Л. Комарова на протяжении трёх лет подвергалась агрессии со стороны одноклассников.

"Жестокие игры привели к травме руки", — сообщается на официальном сайте СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к правонарушениям, а также выясняют причины жестокого поведения школьников по отношению к пострадавшей.

Собственную проверку организовала прокуратура Новосибирской области.

Мать девочки решила перевести её в другое образовательное учреждение. Во время оформления документов директор школы заявила, что ребёнка никто не избивал.

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