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Махали кулаками: семейная пара из РФ устроила дебош в бизнес-классе самолёта

Происшествия

Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Толмачёво супружескую пару, устроившую пьяный дебош в бизнес-классе самолёта.

Махали кулаками: семейная пара из РФ устроила дебош в бизнес-классе самолёта

Как сообщается на официальном сайте МВД РФ, супруги грубо нарушали общественный порядок во время перелёта из Бишкека в Новосибирск. Они распивали алкогольные напитки и мешали другим пассажирам. Причём мужчина постоянно употреблял нецензурные слова и не реагировал на призывы успокоиться.

"Во время его задержания женщина ударила кулаком по спине сотрудника патрульно-постовой службы полиции", — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, на мужчину составили сразу несколько административных протоколов. Кроме того, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении супруги пассажира, которая набросилась на сотрудника полиции.

В МВД россиян призвали соблюдать нормы приличия, находясь на борту самолётов.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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