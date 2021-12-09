Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Толмачёво супружескую пару, устроившую пьяный дебош в бизнес-классе самолёта.
Как сообщается на официальном сайте МВД РФ, супруги грубо нарушали общественный порядок во время перелёта из Бишкека в Новосибирск. Они распивали алкогольные напитки и мешали другим пассажирам. Причём мужчина постоянно употреблял нецензурные слова и не реагировал на призывы успокоиться.
"Во время его задержания женщина ударила кулаком по спине сотрудника патрульно-постовой службы полиции", — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, на мужчину составили сразу несколько административных протоколов. Кроме того, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении супруги пассажира, которая набросилась на сотрудника полиции.
В МВД россиян призвали соблюдать нормы приличия, находясь на борту самолётов.
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