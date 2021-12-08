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Осуждённый за изнасилование сестры Петерс не писал явку с повинной

Происшествия

Парень из Новосибирской области Иван Петерс, задержанный за изнасилование сестры с ДЦП, не писал явку с повинной. Экспертиза показала, что такой документ мог составить только взрослый человек с юридическим образованием.

Осуждённый за изнасилование сестры Петерс не писал явку с повинной

Как пишет информационный портал Lifedd, об этом рассказал родной брат Ивана Абрам Петерс.

В действиях сексуального характера Ивана обвинила сводная сестра, страдающая ДЦП  Альбина Недовесова. 

"Также была предоставлена экспертиза, из которой стало известно, что Альбина может прибегнуть ко лжи, оговору и фантазированию. Однако судья без каких-либо объяснений отказала в приобщении этого заключения к материалам дела. Она сказала, что это никакого отношения к судебному производству не имеет", — рассказал Абрам.

По словам Ивана, полиция после его задержания приказала ему писать чистосердечное признание под диктовку. Если бы он этого не сделал, ему угрожали насилием в изоляторе временного содержания.

В ноябре 2020-го года Петерса приговорили к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы. Адвокат добился отмены приговора.

По словам Абрама Петерса, 7 декабря в Татарском районном суде прошло судебное заседание. На нём предоставили экспертизу, назначенную судом ещё летом.

"В ней сообщалось, что Ваня не является автором своей явки с повинной, а написать её мог мужчина 25-50 лет, имеющий высшее образование и по роду своей деятельности связанный с оперативно-розыскной деятельностью", — рассказал брат осужденного.

Также он рассказал, что один из полицейских помогал задержанному составлять явку, так как об этом попросил его сам парень.

Lifedd отмечает, что существует кодекс РФ, по которому "заявление о явке с повинной — добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении". Никакое лицо — тем более сотрудник полиции — помогать в этом не может.

После публикации на Lifedd историей об Иване Петерсе заинтересовались западные СМИ.

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