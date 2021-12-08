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Психолог: инцидент со стрельбой в МФЦ из-за маски может повториться

Происшествия

Инцидент со стрельбой в московском МФЦ из-за строгого масочного режима может повториться. Об этом Общественной службе новостей рассказал психолог, автор книг Андрей Зберовский.

Психолог: инцидент со стрельбой в МФЦ из-за маски может повториться

По его словам, властям нужно или отменять масочный режим или убедить граждан в строгой необходимости носить маску при пандемии.

7 декабря в Многофункциональном центре Москвы мужчина открыл стрельбу из-за требования надеть маску. В результате происшествия погибли два человека, ещё четверо ранены.

Устроившего стрельбу Сергея Глазова задержали. Свои действия он объяснить не смог. Он не состоял на учёте у психиатра или в наркодиспансере, к уголовной ответственности не привлекался.

По мнению психолога, у работников МФЦ не было шанса избежать конфликта: рано или поздно мужчина все равно начал бы стрелять.

"К сожалению, в нашем обществе так и не сложился консенсус по теме целесообразности использования масок. Огромное количество людей высказывает сомнение, что это бесполезно. Поэтому люди считают, что над ними чуть ли не издеваются", — отметил Зберовский.

Эксперт добавил, что подобные случаи будут повторяться до тех пор, пока люди не осознают важность ношения масок.

В то же время психолог отмечает, что мужчина нашёл бы и любой другой повод для стрельбы.

"Но я хочу сказать и другое: если бы не было всей истории с коронавирусом, то совершивший преступление человек в МФЦ — мог совершить преступление по любому другому поводу. Ему бы наступили на ногу в метро, машина бы посигналила бы, когда он переходил дорогу в неположенном месте. Он уже пришёл в МФЦ с заряженным пистолетом и всё равно рано или поздно он бы его разрядил, просто в кого-то другого", — считает Зберовский.

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Автор: Олеся Киреева
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