Совладельца "Рив Гоша" и "Юлмарта" задержали по делу о хищении

В Санкт-Петербурге задержали совладельца "Рив Гоша" и "Юлмарта" Августа Мейера и его супругу. Он подозревается в хищении у Сбербанка 2,3 миллиардов рублей.

Как пишет РБК, кредит Мейер получил в Сбербанке на развитие бизнеса в 2020 году.

Как рассказали в сети "Рив Гош", компания работает в обычном режиме, о задержании Мейеров там узнали из СМИ.

"Насколько мы понимаем, данная ситуация не имеет никакого отношения к "Рив Гош", — подчеркнули в сети.

Дело расследуют с 2017 года. Тогда задержали совладельца "Юлмарта" Дмитрия Костыгина. Его обвиняли в том, что он взял кредит в 1 миллиард рублей. При этом якобы он предоставил ложные сведения о финансовом состоянии "Юлмарта".

Костыгина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Но следователи пришли к выводу, что бизнесмен действовал непреднамеренно и переквалифицировали обвинение на причинение ущерба без признаков хищения.

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