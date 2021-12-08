Собянин распорядился оказать полную поддержку пострадавшим в МФЦ "Рязанский"

Власти Москвы окажут полную поддержку родственникам пострадавших работников МФЦ, где во вторник, седьмого декабря, произошла стрельба. Об этом рассказал в социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр заявил, что проведал раненных в ходе происшествия людей. По данным Собянина, 33-летняя Зайнаб Таймазова по причине пулевого ранения находится в крайне тяжёлом состоянии.

"Медики делают всё возможное. У погибшего Владимира Шеменёва осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу", — написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее седьмого декабря, по данным правоохранителей, военный пенсионер Сергей Глазов открыл огонь в московском МФЦ. В результате стрельбы погибли охранник и сотрудник центра, три человека получили ранения. По одной из версий следствия, преступник подготовился к атаке. Обвиняемый не назвал причину своего поступка. Глазов говорил о новом COVID-19 и мировом заговоре, сообщили правоохранители.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, незаконном обороте оружия.

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