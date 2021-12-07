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Сотрудники МФЦ, где открыли огонь, рассказали детали происшествия

Происшествия

Работники московского МФЦ "Рязанский" раскрыли детали нападения, которое произошло во вторник, седьмого декабря.

Сотрудники МФЦ, где открыли огонь, рассказали детали происшествия

Охранники частной организации, которые отвечали за безопасность в МФЦ, заявили, что во время происшествия находились на улице и не слышали никаких подозрительных звуков. Также сотрудники подчеркнули: люди не выбегали из здания.

"Девушка, которую ранил нападавший, сегодня вышла на работу первый день. Она получила пулевое ранение в грудь", — сообщила одна из сотрудниц в беседе с ТАСС.

По словам ещё одной работницы МФЦ, некоторые сотрудники закрылись в офисах и выключили свет. Они слышали крики и выстрелы. Как рассказала собеседница, мужчина с оружием открыл огонь сначала по работнику ресепшена, затем по охраннику. Эти люди трудились в МФЦ давно, отличались вежливостью и готовностью помочь, подчеркнула свидетельница происшествия.

Правоохранители остановили движение по улице, где расположено здание МФЦ. Место происшествия оцепили, поставили забор.

Ранее стало известно, что "стрелка" остановил безоружный полицейский Георгий Домолаев. Он получит государственную награду. В результате трагедии погибли два человека, четверо получили ранения.

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Стрельба в московском МФЦ. Стрим с места
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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