Сотрудники МФЦ, где открыли огонь, рассказали детали происшествия

Работники московского МФЦ "Рязанский" раскрыли детали нападения, которое произошло во вторник, седьмого декабря.

Охранники частной организации, которые отвечали за безопасность в МФЦ, заявили, что во время происшествия находились на улице и не слышали никаких подозрительных звуков. Также сотрудники подчеркнули: люди не выбегали из здания.

"Девушка, которую ранил нападавший, сегодня вышла на работу первый день. Она получила пулевое ранение в грудь", — сообщила одна из сотрудниц в беседе с ТАСС.

По словам ещё одной работницы МФЦ, некоторые сотрудники закрылись в офисах и выключили свет. Они слышали крики и выстрелы. Как рассказала собеседница, мужчина с оружием открыл огонь сначала по работнику ресепшена, затем по охраннику. Эти люди трудились в МФЦ давно, отличались вежливостью и готовностью помочь, подчеркнула свидетельница происшествия.

Правоохранители остановили движение по улице, где расположено здание МФЦ. Место происшествия оцепили, поставили забор.

Ранее стало известно, что "стрелка" остановил безоружный полицейский Георгий Домолаев. Он получит государственную награду. В результате трагедии погибли два человека, четверо получили ранения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.