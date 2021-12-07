Главврач заявил, что раненую в МФЦ девочку выпишут к концу недели

Главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев рассказал о состоянии девочки, которая пострадала во время стрельбы в столичном МФЦ "Рязанский", сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в данный момент ребёнка прооперировали, причём хирургическое вмешательство носило исключительно косметический характер. Также Горев добавил, что её могут выписать уже к концу этой недели.

Ране задержанный за стрельбу в одном из столичных МФЦ не смог назвать причину произошедшего инцидента. На допросе он говорил что-то про новую коронавирусную инфекцию и всемирный заговор.

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