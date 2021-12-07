Задержанный за стрельбу в МФЦ не смог объяснить свои мотивы

Задержанный за стрельбу в одном из столичных МФЦ не смог назвать причину произошедшего инцидента. Он говорит что-то про новую коронавирусную инфекцию и всемирный заговор, сообщает РИА Новости.

"Некий Глазов, бывший подполковник, пришёл сначала с пистолетом в ГБУ "Жилищник". Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, ещё выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей — мужчину с ребёнком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте", — рассказал источник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стрельбе на юго-востоке столицы в МФЦ "Рязанский". По предварительным данным, причиной трагедии стал конфликт из-за медицинской маски.

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