В столичном МФЦ, где произошла стрельба, отсутствовала тревожная кнопка

В московском МФЦ, где во вторник, седьмого декабря, мужчина открыл огонь, не оказалось кнопки тревожной сигнализации.

По словам анонимного источника из правоохранительных органов, за охрану МФЦ отвечала частная организация.

"По предварительной информации, здание МФЦ не было оборудовано кнопкой тревожной сигнализации", — рассказал источник, слова которого приводит ТАСС.

По предварительной информации, стрелял по людям Сергей Глазов. Погибли охранник и сотрудник МФЦ. В ходе происшествия ранили девочку Соню. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила, что школьнице ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что мужчина открыл огонь после конфликта из-за маски. Однако Telegram-канал "Осторожно, новости" опроверг эти данные. По словам журналистов, предполагаемый преступник пришёл в МФЦ будучи в маске, он планировал атаку на людей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия.

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