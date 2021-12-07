В Бурунди при пожаре в тюрьме погибли 38 человек, 69 пострадали

В столице Бурунди при пожаре в тюрьме погибли 38 человек, 69 пострадали. По сообщениям СМИ, огонь уничтожил часть строений переполненной тюрьмы.

Как сообщают Известия, всего в ней находилось 1 539 заключенных.

Пожар тушили семь пожарных машин. Полиция и военные перекрыли дороги, ведущие к тюрьме.

Сейчас следователи уточняют причину происшествия.

Бурунди — небольшое государство в Восточной Африке.

8 сентября произошел пожар в тюрьме индонезийской провинции Бантен на острове Ява. Погибли 46 человек, 77 получили ранения.

В секторе, где произошел пожар, пребывали осуждённые за преступления, связанные с наркотиками. Тюрьма Тангеранга была рассчитана на 600 заключённых, но в ней находилось больше двух тысяч человек.

Пожар стал самым масштабным по числу жертв. В этой же тюрьме в 2017 году произошёл пожар, в результате которого погибли 49 человек.

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