Следственный комитет: девочка, пострадавшая при стрельбе в МФЦ, жива

В Следственном комитете Москвы сообщили, что девочка, которая пострадала при стрельбе в МФЦ "Рязанский", жива.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что раненная несовершеннолетняя девочка умерла. Информацию о её смерти опровергла Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ.

"Пострадавшая девочка жива", — передаёт информационное агентство РИА Новости её слова.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская подтвердила эту информацию, сказав, что в настоящий момент здоровью девочки ничего не угрожает. Она также проинформировала, что этот вопрос взят под контроль.

В следственном комитете завели уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Pravda.Ru писала, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стрельбе на юго-востоке столицы в МФЦ "Рязанский". По предварительным данным, причиной трагедии стал конфликт из-за медицинской маски.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.