В Следственном комитете Москвы сообщили, что девочка, которая пострадала при стрельбе в МФЦ "Рязанский", жива.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что раненная несовершеннолетняя девочка умерла. Информацию о её смерти опровергла Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ.
"Пострадавшая девочка жива", — передаёт информационное агентство РИА Новости её слова.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская подтвердила эту информацию, сказав, что в настоящий момент здоровью девочки ничего не угрожает. Она также проинформировала, что этот вопрос взят под контроль.
В следственном комитете завели уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Pravda.Ru писала, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стрельбе на юго-востоке столицы в МФЦ "Рязанский". По предварительным данным, причиной трагедии стал конфликт из-за медицинской маски.
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