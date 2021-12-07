Стрелявший в МФЦ в Москве использовал боевое оружие

Мужчина, который устроил стрельбу в МФЦ в Москве, стрелял из боевого оружия, не зарегистрированного на него.

"По предварительной информации, мужчина стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на его имя", — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Ранее сообщалось, что предполагаемым преступником, который открыл огонь в московском МФЦ, оказался 45-летний Сергей Глазов. По предварительной информации, он стрелял по людям в ходе конфликта из-за маски. По данным Telegram-канала 112, "стрелок" использовал травматический пистолет, который исправил под боевые патроны. Предположительно, Глазов стрелял после ссоры из-за маски, он не хотел надевать средство индивидуальной защиты. Предполагаемого преступника задержали. Его состояние оценивают как неадекватное.