Фото оружия парня, собравшегося атаковать школу в Москве, появилось в Сети

Фото оружия, которое изъяли у молодого человека, задержанного после его сообщения в соцсети о планируемой атаке на школу, появилось в интернете. Снимок разместил Телеканал "360".

На фото — пневматический пистолет, а также один из трех ножей и газовые баллончики, обнаруженные у парня.

Напомним, пост 18-летнего молодого человека о запланированном им на 7 декабря теракте в школе был выявлен в одной из соцсетей в рамках мониторинга, который проводит департамент образования Москвы.

Сведения о готовящемся преступлении передали правоохранителям. Полицейские задержали молодого человека у входа в одно из московских учебных заведений.

В настоящее время по факту случившегося начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось о задержании в Казани сотрудниками ФСБ подростка, который, по данным силовиков, готовил вооружённое нападение на одно из учебных заведений города. У подозреваемого изъяли пневматическую винтовку.

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