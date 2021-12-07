Предполагаемым преступником, который открыл огонь в московском МФЦ, оказался 45-летний Сергей Глазов. По предварительной информации, он стрелял по людям в ходе конфликта из-за маски.
По данным Telegram-канала 112, "стрелок" использовал травматический пистолет, который исправил под боевые патроны. Предположительно, Глазов стрелял после ссоры из-за маски, он не хотел надевать средство индивидуальной защиты. Предполагаемого преступника задержали. Его состояние оценивают как неадекватное.
Известно, что Глазов прибыл в МФЦ на велосипеде с мотором. По информации журналистов 112, у "стрелка" нет судимостей. Его обезоружил сотрудник Федеральной миграционной службы.
Следственный комитет России завёл уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стрельбе в МФЦ "Рязанский". По словам руководителя столицы, скончались два человека, трое получили ранения. В их числе 10-летняя школьница Соня.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.