В московском МФЦ мужчина застрелил двух человек из-за требований надеть маску

Предполагаемым преступником, который открыл огонь в московском МФЦ, оказался 45-летний Сергей Глазов. По предварительной информации, он стрелял по людям в ходе конфликта из-за маски.

По данным Telegram-канала 112, "стрелок" использовал травматический пистолет, который исправил под боевые патроны. Предположительно, Глазов стрелял после ссоры из-за маски, он не хотел надевать средство индивидуальной защиты. Предполагаемого преступника задержали. Его состояние оценивают как неадекватное.

Известно, что Глазов прибыл в МФЦ на велосипеде с мотором. По информации журналистов 112, у "стрелка" нет судимостей. Его обезоружил сотрудник Федеральной миграционной службы.

Следственный комитет России завёл уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стрельбе в МФЦ "Рязанский". По словам руководителя столицы, скончались два человека, трое получили ранения. В их числе 10-летняя школьница Соня.

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