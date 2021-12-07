Дело об изнасиловании и попытке убийства девушки завели в Москве

Подозреваемого в изнасиловании и попытке убийства девушки разыскивают правоохранители в Москве.

По информации главного следственного управления СКР по столице, преступление было совершено в ночь на 7 декабря. В одной из квартир на территории города мужчина избил и изнасиловал девушку.

Потерпевшая, пытаясь спастись от преступника, спрыгнула с четвёртого этажа. Как полагают следователи, злоумышленник решил добить свою жертву. Для этой цели он взял некий колюще-режущий предмет, спустился вниз, нанёс им множество ударов потерпевшей, после чего скрылся.

Девушку заметили прохожие и вызвали «скорую». Пострадавшую госпитализировали. Её состояние оценивается как тяжёлое.

В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Покушение на убийство».

В настоящее время ведётся розыск подозреваемого в преступлении. Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства произошедшего.

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