Mash: глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой

Глава крымского представительства "Аэрофлота" свёл счёты с жизнью прямо в офисе компании в Симферополе. Незадолго до трагедии, он сообщил коллегам, что пойдёт вздремнуть и попросил разбудить.

Согласно информации Telegram-канала "Mash на волне", за четыре дня до смерти 56-летний Роберт Валеев сказал коллегам отключить все видеокамеры.

Трагедия произошла незадолго до его вылета в Москву, чтобы встретиться с начальством. Последний раз коллеги видели Валеева после обеда, он сообщил, что хочет немного поспать в своём кабинете.

Когда сотрудники отправились его будить, выяснилось, что офис закрыт на ключ. Валеев не отреагировал на стук и коллегам пришлось выбить дверь. Они и обнаружили мужчину уже мёртвым.

Пока никаких официальных комментариев в офисе "Аэрофлота" по поводу ЧП в старом здании аэропорта "Симферополь" не дали. Правоохранительные органы рассматривают версию суицида по рабочим мотивам, а также проверят "доведение до самоубийства". Идёт следствие.