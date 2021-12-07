Суд продлил арест "пермскому стрелку" на два месяца и семь суток

В Дзержинском районном суде Перми продлили арест Тимуру Бекмансурову, который в сентябре устроил стрельбу в ПГНИУ.

Он будет находиться в СИЗО ещё два месяца и семь суток, то есть до 20 февраля 2022 года, передаёт РИА Новости.

Ранее суд избрал для "стрелка" меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 декабря. Фигуранта уголовного дела поместили в СИЗО после выписки из краевой клинической больницы, где он проходил лечение.

"Продлить меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца и семь дней, до 20 февраля 2022 года", — объявила сегодня судья.

Ходатайство следствия рассмотрели без участия Бекмансурова, так как сейчас он проходит психиатрическую экспертизу. Известно, что ранее парень не стоял на учёте у психиатра или нарколога.

Напомним, 20 сентября Бекмансуров убил шесть человек на территории ПГНИУ, ещё порядка 40 студентов и преподавателей получили травмы. Юноша оказал сопротивление сотруднику полиции при задержании и был ранен. Он лежал в больнице в течение нескольких недель, перенёс ряд операций, в том числе по ампутации части ноги.

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