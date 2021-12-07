В "Листвяжной" обнаружили ещё 13 тел погибших: двоих ищут

В шахте "Листвяжная" Кемеровской области спасатели обнаружили тела ещё 13 погибших при трагедии. По сообщению экстренных служб региона, ещё двоих до сих пор ищут.

Как подчеркнули в ведомстве, сейчас специалисты работают над тем, чтобы поднять тела из шахты на поверхность: 12 горняков и один горноспасатель.

"В течение суток на аварийном участке работали 83 горноспасателя. Они провели разведку более 1,7 километра ранее необследованных выработок. Были обнаружены тела 13 погибших", — пояснил источник в экстренных службах РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что число пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 106 человек. Семеро спасателей оказались в больнице после проведения аварийных работ и подъёма тел погибших на поверхность, у которых было диагностировано "токсическое действие окиси углерода лёгкой степени".

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