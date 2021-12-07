Деньги исчезли: в вузе Перми во время стрельбы не работала сигнализация

В Пермском вузе, где в сентябре произошла стрельба, не работала сигнализация. Как сообщает ЕАН, на её установку выделялось 35 миллионов рублей, но деньги пропали.

К такому выводу пришли после поверки управления Федерального казначейства.

"ПГНИУ приняты и оплачены работы на поставку оборудования для системы видеонаблюдения и его монтаж, оборудования для системы контроля и управления доступом и его монтаж на объектах университета в неработоспособном состоянии, не отвечающие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, что является неправомерным расходованием средств субсидии на иные цели", — сообщается в документе с результатами проверки.

Ранее в ходе следствия руководство вуза говорило, что тревожную кнопку не нажал охранник, потому что его убили первым.

20 сентября студент-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел в университет с оружием. Он открыл стрельбу и убил 6 человек. Ранены 24. Парня обезвредили сотрудники ГИБДД, оказавшиеся рядом. Для этого им пришлось открыть ответный огонь.

Бекмансурова госпитализировали, ему ампутировали левую ногу.

Заведено уголовное дело об убийстве двух и более человек.

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