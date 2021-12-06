Пять человек задержали в Белоруссии по подозрению в подготовке теракта

Пять человек задержали в Белоруссии по подозрению в подготовке теракта. В августе они бросили коктейль Молотова в здание милиции.

Как пишет РИА Новости, сотрудники милиции в момент обхода территории нашли горящий предмет. Они потушили возгорание и вызвали следственно-оперативную группу.

"В ходе осмотра места происшествия изъяты фрагменты стеклянной бутылки и следы химических веществ. По заключению экспертов в емкости находился бензин. Кроме того, обнаружены продукты горения составных веществ пиротехнических изделий", - отмечается в сообщении.

В МВД республики отметили, что в том числе в составе группы неоднократно судимые.

"Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти", - написано в Telegram-канале министерства.

Также сообщается, что подозреваемые снимали свои акции на видео, выкладывали в соцсетях и за это получали вознаграждение.

"К преступлениям готовились тщательно – проводили рекогносцировку, наблюдали за объектами, принимали меры конспирации", - отмечается в сообщении.

Уже возбуждено уголовное дело по статье "покушение на совершение акта терроризма". Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

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