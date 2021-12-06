Уголовное дело о краже оборудования с "самолёта судного дна" передали в суд

В Ростовской области завершилось расследование уголовного дела о хищении ценного оборудования с воздушного судна Ил-80, которое называют "самолётом судного дня".

По версии следствия, в декабре 2020 года 36-летний подозреваемый вместе с сообщниками проник на борт самолёта через аварийную дверь. Затем злоумышленники демонтировали и украли ценное имущество. Сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей, сообщили в региональном МВД.

Следователи собрали доказательную базу о противоправных действиях фигуранта.

"Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд. Санкция статьи "Кража" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Обвиняемый заключён под стражу", — прокомментировали в полиции.

Ранее сообщалось, что с Ил-80 пропало 39 блоков, пять плат радиостанций и отслеживающие приборы. Судно принято называть "самолётом судного дня", так как его могут задействовать в случае ядерной войны.

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