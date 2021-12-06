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Водомёты и слезоточивый газ против протестующих применили в Брюсселе

Происшествия

Многотысячная демонстрация прошла в воскресенье в столице Бельгии Брюсселе. Люди протестовали против новых коронавирусных ограничений. Закончилось всё столкновениями с полицией, которая применила для разгона толпы слезоточивый газ и водомёты.

Водомёты и слезоточивый газ против протестующих применили в Брюсселе

По оценкам полиции, в уличных акциях протеста в Брюсселе приняли участие около 8 тыс. человек. Они требовали отмены ограничений, введённых властями из-за коронавируса, включая вакцинацию и выдачу QR-кодов, которые, по их утверждению, нарушают права и свободы человека.

Участников марша сопровождала многочисленная полиция, в целом мероприятие проходило мирно и сообщалось лишь о единичных случаях кидания предметов в полицейских. Было замечено, что протестующие несли различные плакаты с надписями

"Ковид — это организованный геноцид”;

"QR = свастика”;

"Объединились за нашу свободу, права и наших детей” и тому подобное.

Лишь под конец мероприятия, когда толпа подошла к европейскому кварталу Брюсселя, в котором размещается Европейская комиссия и другие здания Еврократа, полиция, охраняющая территорию по периметру, встретила её слезоточивым газом и водомётами.

Напомним, протесты против коронавирусных ограничений продолжаются в Брюсселе третьи выходные подряд, тысячи людей выходят на улицы города, чтобы осудить политику правительства. В преддверии нового раунда протестов Брюссель объявил о новых ограничениях, направленных на борьбу с распространением COVID-19 и его недавно обнаруженного варианта Omicron.

За прошедшую неделю в среднем ежедневно в стране (Бельгии) выявлялось около 17 800 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего за время пандемии Бельгия, страна с населением около 11,5 миллиона человек, зарегистрировала более 1,8 миллиона случаев заболевания COVID-19, более 27 тысяч человек умерли от этой болезни.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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