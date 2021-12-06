В Польше подтвердили задержание российского сухогруза за "пьяное вождение"

Морское управление польского города Гдыня официально подтвердило задержание российского сухогруза "Руслан", который совершал опасные манёвры в прибрежной зоне.

"маневры" российского сухогруза

Заявление опубликовано в воскресенье на сайте ведомства. Согласно сообщению польских морских пограничников, три человека из экипажа "Руслана", включая капитана судна, были "нетрезвы".

"По данным морской полиции Польши, в крови капитана обнаружено 1 промилле алкоголя, у моряков — по 1,5 промилле (это примерно полбутылки водки, выпитой мужчиной весом 80 кг — прим. ред)", — сообщает "Польский морской портал".

Сейчас сухогруз находится на якорной стоянке. Моряки в безопасности. Комментариев по поводу инцидента ни от членов экипажа, ни от руководства компании-владельца сухогруза пока не поступало.