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Труп младенца нашли в Крыму в мусорном контейнере

Происшествия

В крымском городе Балаклава в мусорном контейнере быд найден труп младенца.

Как пишут "Аргументы недели", возраст погибшего ребёнка, личность его родителей сейчас устанавливаются. Кроме того, полиция возбудила уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

Ранее в лесу под Брянском обнаружено обгоревшее тело новорождённого ребёнка. Проводится проверка.

Инцидент произошёл в Бежицком районе 24 марта. В лесу был обнаружен обгоревший труп младенца. По предварительным данным, погибшему пробили голову, а затем пытались сжечь тело.

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Автор: Максимс Краюшкинс
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