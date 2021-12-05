14 человек погибли в результате стрельбы в Индии

14 человек погибли в результате стрельбы в Индии на северо-востоке страны. В деревне проводили военную операцию и по ошибке приняли мирных жителей за повстанцев.

Как сообщает телеканал NDTV, погиб также один представитель сил безопасности.

Инцидент произошел в районе между деревнями Оттинг и Тиру. Рабочие-шахтеры возвращались с работы, когда на них напалисотрудники спецслужб и убили их. После этого к полицейским пришли жители деревни и окружили их.

Сотрудникам спецслужб пришлось стрелять в толпу в целях самообороны.

Жители также подожгли машины сотрудников полиции.

Глава МВД Индии Амит Шах выразил свои соболезнования семьям погибших.

"Скорблю в связи с ужасным инцидентом в Оттинге Нагаленда. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Комиссия высокого уровня, учрежденная правительством штата, тщательно расследует этот инцидент, чтобы гарантировать справедливость семьям погибших", — написал он.

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